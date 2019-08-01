Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника ДЧС по ЗКО Акылбек Ахметжанов, филиалами Западно-Казахстанской области ЗКФ РГП "Казгидромет" были объявлены штормовые предупреждения, после чего их ведомством была сделана рассылка смс-сообщений. - Тем не менее, 26 июля произошел срыв кровли в Жангалинском районе на двух объектах, это средняя школа в Маштексайском сельском округе и двухэтажное здание Дома культуры в Кызылобинском сельском округе. Также 31 июля в Акжайыкском, Сырымском и Таскалинском районах тоже был срыв кровли в средней школе, Доме культуры и медицинском пункте, - отметил Акылбек Ахметжанов. - В данное время создана комиссия, был отправлен запрос в "Казгидромет", какой был фактический порыв ветра, далее в соответствии с нормативно-правовыми актами будет принято решение о восстановлении зданий.