Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 1 августа, в региональной службе коммуникаций в ходе брифинга заместитель руководителя департамента юстиции ЗКО Естай Рашкалиев рассказал, что всего за полгода на принудительном исполнении у государственных судебных исполнителей находилось 1 183 исполнительных документа на сумму 16,6 миллиарда тенге. - Из общего числа поступивших исполнительных документов окончено производством 539 на сумму 10,5 миллиарда тенге, - сказал Естай Рашкалиев. Стоит отметить, что всего судебными исполнителями было наложено временное ограничение на выезд из РК в отношении 17 602 должников, 99 должников привлечены к административной ответственности, у 29 временно приостановлено действие специальных прав и лицензий, 223 объявлены в розыск.