Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент статистики обнародовал данные по заработкам жителей Атырауской области. - Во II квартале этого года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 325005 тенге и увеличилась по сравнению с соответствующим кварталом прошлого года на 11,6%, - сообщили в ведомстве. Как заметили статистики, самое высокое жалованье у специалистов профессиональной, научной и технической деятельности – 786878 тенге (в 2,4 раза превышает среднеобластной уровень). Меньше всех зарабатывают работники сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также специалисты отрасли образования – 86322 тенге и 120114 тенге, что меньше показателя в среднем по области на 73,4% и 63% соответственно. - Значительное увеличение зарплаты произошло в Индерском районе – 12,5% . Вообще же в районном разрезе наиболее высокая заработная плата отмечалась в Жылыойском районе – 333346 тенге, это на 10,3% больше средне областного уровня, - информирует департамент статистики. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.