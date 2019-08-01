Птицы не были заражены опасными болезнями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам и.о. руководителя Бурлинской районной ветеринарной станции Анель Игильмановой, им поступили результаты исследования погибших воробьев. - Результаты анализов на заражение птиц болезнью Ньюкасла и высокопотогенного гриппа птиц был отрицательным , - отметила Анель Игильманова. К слову, причина от чего погибли птицы остается не известной. Напомним, 17 июля на странице Jast Aksay в Facebook появился пост, о том что было найдено около 50 мертвых воробьев в 4 микрорайоне домов №31 и №43 в городе Аксай. После чего министр экологии РК поручил определить причину массовой гибели птиц.