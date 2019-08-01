Из них с 778 человек частные судебные исполнители принудительно взыскали алименты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента юстиции ЗКО Естай Рашкалиев рассказал, что по Западно-Казахстанской области осуществляют свою деятельность 82 действующих частных судебных исполнителей, 61 находятся в городе Уральск. - По взысканию алиментов на принудительном исполнении находилось 8 575  документов, из них окончено 778. Также идет работа по привлечению должников к административной ответственности. За полгода ЧСИ было направлено 430 материалов для составления административных материалов, составлено 92 протокола, 92 материала рассмотрены в суде, из них 30 должников привлечены к административному штрафу, 48 - к аресту. Некоторые привлекаются и к уголовной ответственности. По статье 430 УК РК направлено 77 представлений о привлечении должников к уголовной ответственности. По статье 139 УК РК направлено 132 представления, - пояснил Естай Рашкалиев.
Статья 430 УК РК - "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа". Статья 139 УК РК - "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)".
