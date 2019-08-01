Статья 430 УК РК - "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа". Статья 139 УК РК - "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)".

Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента юстиции ЗКО Естай Рашкалиев рассказал, что по Западно-Казахстанской области осуществляют свою деятельность 82 действующих частных судебных исполнителей, 61 находятся в городе Уральск. - По взысканию алиментов на принудительном исполнении находилось 8 575 документов, из них окончено 778. Также идет работа по привлечению должников к административной ответственности. За полгода ЧСИ было направлено 430 материалов для составления административных материалов, составлено 92 протокола, 92 материала рассмотрены в суде, из них 30 должников привлечены к административному штрафу, 48 - к аресту. Некоторые привлекаются и к уголовной ответственности. По статье 430 УК РК направлено 77 представлений о привлечении должников к уголовной ответственности. По статье 139 УК РК направлено 132 представления, - пояснил Естай Рашкалиев.