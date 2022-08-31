Полигон тушат уже пятый день, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото предоставлено акиматом Уральска
27 августа в районе посёлка Асан загорелся полигон
, предназначенный для крупногабаритных отходов. Тогда едкий дым окутал весь город, местным жителям приходилось закрывать окна из-за резкого запаха гари.
В акимате Уральска информировали, что по официальной версии, неизвестные люди сжигали кабели
для получения цветмета и огонь перекинулся на территорию карьера ТОО «Жайык Таза кала». Там загорелись сухая трава и кустарники, а потом пламя перешло на мусор. Ориентировочная площадь горения - один гектар. Угрозы населённым пунктам нет, заверили власти.
Сегодня, 31 августа, в ходе брифинга заместитель начальника ДЧС ЗКО Рашид Блялов доложил, что тушение продолжается. Распространение огня приостановлено, однако ещё происходит тление.
- Наши сотрудники обнаружили место розжига кабеля, собранный материал передан в управление полиции Уральска для установления виновных лиц, - пояснил он.
Полигон ТОО «Жайык Таза кала» функционирует с 2003 года, его общая площадь составляет 10 гектаров. Глубина карьера - более шести метров. Все эти годы на полигон вывозили твёрдые бытовые отходы, древесные кустарники и листья, а также снег в территории города в зимний период. Для ликвидации возгорании необходимо весь очаг на площади один гектар засыпать слоем грунта.
- С 27 августа в две смены тушат полигон работники ТОО «Жайык Таза кала» и ДЧС ЗКО. В смену от ТОО «Жайык Таза кала» - 38 единиц техники и 45 единиц личного состава, от ДЧС ЗКО - пять единиц техники и 25 человек личного состава, - пояснил Рашид Блялов.
Спикер отметил, что по данным на восемь часов утра 31 августа, засыпано 6 363 тонны грунта, подали 2 054 тонны воды.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.