О временном перекрытии проспекта предупредили в управлении городской мобильности. В связи с проведением ремонта дорог будет полностью перекрыто движение по проспекту Сейфуллина:
  • с 23 часов 31 августа до семи часов первого сентября на участке от Сатпаева до Курмангазы;
  • с 23 часов первого сентября до семи часов второго сентября от Курмангазы до Кабанбай Батыра;
  • с 23 часов второго сентября до семи часов третьего сентября от Кабанбай Батыра до Богенбай Батыра.
Жителей просят заранее корректировать свой маршрут.