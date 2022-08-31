По данным «Казгидромета», днём на большей части ЗКО сохраняется сильная жара. Жаркая погода сохраняется в ЗКО В первый день осени ожидается малооблачная и сухая погода.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +18..+20. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +36..+38 градусов, ночью +22..+24 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +34..+36 градусов. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +33..+35 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
