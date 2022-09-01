Такое решение приняла Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. Мужчина попал в измельчитель зерна в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным министерства сельского хозяйства, в этом году планируется собрать более 13 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12%. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 млн тонн. Поэтому решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года. Также одобрено установление квот на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота, за исключением маточного поголовья.
- Принято решение об установлении квоты на вывоз бычков в размере 60 тысяч голов, или 9% от общего поголовья, а также 120 тысяч голов баранчиков, или 10% от общего поголовья, - говорится в сообщении.
Напомним, с 21 января по 21 июля 2022 года действовал запрет на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота.