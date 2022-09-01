- Возгорание локализовано в 10:35 и ликвидировано в 10:50 на общей площади 50 квадратных метров. В результате чрезвычайного происшествия пять человек получили травмы средний тяжести, один человек погиб. В тушении принимали участие 15 сотрудников и четыре единицы техники, - информировали в ведомстве.

Фото: ДЧС Алматинской области В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что в здании завода ТОО PolpanInsulation по производству теплоизоляционных плит произошёл «хлопок газовоздушной смеси» (формулировка департамента) с последующим загоранием обшивки стены и обрушением кровли и стены.Причина ЧП устанавливается.