Младенец по-прежнему находится в реанимации, передаёт Polisia.kz. Полицейские навестили малыша, спасённого из уличного туалета Фото: Polisia.kz Капитан полиции Нуржан Шатунов и лейтенант полиции Газиз Хамаскалиев навестили в больнице спасенного малыша. По словам врачей, его состояние стабильно тяжёлое.
- Мы знаем, что за жизнь Батыра, так мы его назвали с коллегами, борются лучшие врачи. Спасибо им большое. Он сейчас в реанимации. Мы привезли малышу средства первой необходимости. Желаем ему крепкого здоровья и долгих лет жизни, - отметил участковый инспектор по делам несовершеннолетних Нуржан Шатунов.
Напомним, инцидент произошёл в ночь на 25 августа в Турксибском районе Алматы. Врачи больницы сообщили правоохранителям, что несовершеннолетнюю девушку госпитализировали после «самопроизвольного выкидыша». Полицейские приехали в дом семьи и обнаружили младенца, лежащего на дне уличного туалета. Мама 17-летней девушки заверяет, что о беременности дочери не знала. Полиция проводит расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.