Жители Атырау добились восстановления прежней схемы движения одного из центральных маршрутов общественного транспорта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жители Атырау недовольны изменением нескольких автобусных маршрутов На прошлой неделе с подачи отдела ЖКХ в Атырау несколько городских маршрутов изменили схему движения. С 23 августа неудобства испытали на себе пассажиры маршрутов №№30 «А», 57, 59, 51. Жители микрорайона Нурсая просили вернуть прежнюю схему. Они писали в чат Smart Atyrau, сетовали в социальных сетях и даже подняли этот вопрос на специальной встрече с акимом города. В итоге маршруту 30 «А» вернули прежнюю схему движения. Жители пригородного посёлка Таскала всё ещё негодуют - автобусный маршрут №51 по новой схеме не доезжает до рынка «Дина».
- У нас в Таскале в основном проживают кандасы, которые на рынке работают продавцами. Теперь, чтобы добраться до «Дины», им нужно пересаживаться на другие автобусы. Накладно, ведь многие из них представители многодетных семей. Мы собираемся устраивать забастовку, чтобы вернули прежний маршрут, - говорит житель Таскалы, лидер общественного объединения «Хиуаз» Шахарман Ерсеитова.
Лина Ойлова