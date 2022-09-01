- Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование. Исключение составят неконкурентные рынки – тарифы монополистов останутся под плотным контролем, - сказал глава государства.

- Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции», - считает Токаев.

Фото: БОРТ N1/Telegram В ходе послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта.Но контроль, по его словам, вовсе не означает давление. В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей.Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15%.