- Его наиболее проблемный блок – налоговое администрирование – должен быть полностью обновлен. Предстоит также обеспечить полную цифровизацию налогового контроля, исключив любое очное взаимодействие. Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого «налога на роскошь», - сказал глава государства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной и предсказуемой налоговой политики. Поэтому для перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс.Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.