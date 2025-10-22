На расширенном заседании коллегии заместитель прокурора ЗКО Азамат Кустанов рассказал, что в областном центре не работают 60 камер видеонаблюдения.
Также из-за ремонта дорог камеры не работают по улице Шолохова, при том, что один из наиболее криминогенных заведений находится на этой улице. По его словам, в Уральске созданы все условия для совершения преступлений.
— К сожалению, мы ждём совершения преступления, потом начинаем принимать меры и бороться с последствиями. В начале года по нашей инициативе презентован проект «Қауіпсіз өңір», где вопросы профилактики правонарушений прописаны в мельчайших подробностях, вплоть до освещения. Он утвержден первым руководителем области. Проблемные моменты неоднократно обсуждались в рабочей группе, однако убедительных результатов нет. Работа по проекту в основном сделана, но надо честно признать, что она сделана там, где предусмотрены на это деньги, — сказал Азамат Кустанов.
Заместитель главного прокурора области отметил, что проект «Қауіпсіз өңір» позволил выделить деньги на камеры с искусственным интеллектом, сейчас идёт анализ мест, который наиболее нуждается видеонаблюдении.
— Но и тут не обошлось без барьеров. В рамках проекта в апреле были заложены деньги на камеры, однако по непонятным причинам, средства были отозваны управлением финансов. После вмешательства деньги вернули и провели конкурс. Простыми словами, если эти деньги не забирали, то эти камеры модно было установить ещё летом, что значительно повлияло на преступность, — отметил он.
Спикер привел в пример рынок «Алтын Алма», именно там используют камеры с искусственным интеллектом.
— Благодаря использованию «умных камер» за два года выявили более двух тысяч правонарушений и задержали разыскиваемых преступников. Установить такие камеры предлагаем другим торговым объектам. Здесь искусственный интеллект видя вошедшего в магазин потенциального преступника даёт сигнал в охрану магазина. К сожалению, предприниматели не заинтересовались, ссылаясь на нехватку средств. При этом совершаемые преступления в магазине приносят более значительный ущерб, чем они потратились бы на закуп «умных камер», — пояснил Азамат Кустанов.
Он считает, что такие камеры необходимо установить в школах для выявления буллинга, вымогательств и других преступлений.