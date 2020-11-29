Иллюстративное фото из архива "МГ" В регионе продолжается работа по сдерживанию и недопущению роста цен на социально значимые продовольственные товары. На сегодняшний день на балансе стабилизационного фонда СПК имеется 605 тонн плодоовощной продукции, среди которых 361 тонна картофеля, 80 тонн лука, 50 тонн моркови и 114 тонн капусты. - В этом году мы заключили форвардный договор с крестьянским хозяйством «Феликс» на поставку 605 тонн овощей. Так, они обеспечат закладку 361 тонны картофеля, 80 тонн лука, 50 тонн моркови и 114 тонн капусты. Как и в прошлые годы, выращенная продукция будет находиться в собственном хранилище крестьянского хозяйства, они же будут заниматься реализацией овощей населению. При реализации цены на овощи из стабфонда останутся на прошлогоднем уровне, – рассказала руководитель департамента реализации госпрограмм и экспертизы проектов ГЧП Гульмира Мендигалиева. Кроме этого, она пояснила почему в прошлые годы в стабфонд области закладывалось более 1,5 тысячи тонн овощей и картофеля, а в этом году меньше. - Дело в том, что наш рынок в последние годы уже не чувствует дефицита по овощам и цены зимой остаются стабильными. Мы проанализировали процесс реализации сельхозпродуктов за прошлые годы, и пришли к выводу, что 605 тонн для интервенций на рынок вполне достаточно, – сообщила Гульмира Мендигалиева. Продукты со стабфонда будут реализовываться с декабря этого года в четырех крупных торговых точках по фиксированным ценам.