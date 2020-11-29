Автобус на котором активисты общественного объединения, блогеры и журналисты посещают проблемные места, о которых стало известно благодаря сообщениям местных жителей останавливается возле старого дома на улице Стаханова в нефтяной столице. - Я здесь живу с 1971 года. Дом 1955 года постройки. Больше 10 лет назад он уже заметно начал приходить в негодность. Мы сами меняем полы, они постоянно прогнивают и проваливаются. Сами замазываем фундамент, стены, чтоб не разрушились. Какой-то небольшой ремонт мы в силах оплатить. Но ведь мы пенсионеры. Откуда у нас есть деньги на постоянный ремонт?", - встречает СМИ жительница ветхого дома Елена Сангинова. - Нам с 2014 года обещают переселение... Каждую ночь засыпаем и молимся, чтоб утром проснуться. Чтоб не дай бог ничего не обрушилось или кто-нибудь дом не поджог, - жалуется она. Ее соседка показывает активистам бумагу за 1992 год, подписанную Атырауской городской администрацией. В ней указан износ здания – 79 процентов. Это состояние, которое зафисировали 28 лет назад. - Мы устали. Летом жара, даже помыться не можем. У нас ведь в квартирах нет ванн. Кто придет в гости, удивляются, мол, как вы тут живете. А мы мыться ходим в баню, к родственникам и друзьям. Любое замыкание проводки и мы сгорим. Дома ведь из камыша построены, - говорит сестра Елены Людмила Сангинова. Вот так здание выглядит внутри. Потолок осыпается и действительно, кажется, что вот-вот рухнет. Едем в другой район Атырау. Он называется "Береке" - в переводе с казахского "благополучие". Тут ряд новых многоэтажек. Владельцы квартир заявляют о многочисленных недочетах строителей. - Мы заселились в начале года. Квартиру нам выдали в декабре. Не прошло и года, как начались проблемы и с отоплением, и с водоснабжением. Периодически идут сбои в работе лифтов. В одном из домов он вообще не работает. Также протекала крыша. В одном из домов, насколько я знаю, экспертиза выявила какие-то серьезные недочеты при строительстве фундамента или несущей конструкции, но это в итоге как-то было замято. Уже даже было такое, что в подвале как-то прорвало трубу с горячей водой. Все эти недочеты и ремонт делаем за свой счет. Но, я думаю, это мог и сам застройщик исправить. Есть некий договор, по которому застройщик в течение двух лет должен исправлять недостатки, которые были допущены в ходе строительства. Но ничего этого не делается, - рассказывает житель одной из квартир. - Все приобретали жилье в ипотеку. Это люди, которые до этого жили на съемных квартирах. Поэтому при заселении не обратили внимание на качество постройки. Для тех, кто наконец получил свой угол, иметь такую квартиру или не иметь вообще, это большая разница. Поэтому все терпят и устраняют недочеты своими силами, - признается мужчина. - Это новые дома, построенные по программе "Нурлы жер". Есть много недоработок. Будем выходить на руководство города и области. Будем узнавать, кто принимал эти дома, почему не исправляются недочеты, допущенные при строительстве, - резюмировал координатор республиканского общественного объединения URAN Файзолла Каменов.