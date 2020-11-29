Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства ЗКО, в области уже завершена уборка зерновых, масличных культур и овощей. Крестьяне в этом сезоне собрали 260 тысяч тонн зерна, более 60 тысячи тонн масличных культур и около 70 тысяч тонн картофеля и овощебахчевых культур. В области функционируют восемь лицензированных хлебоприемных предприятий: - ТОО «Белес-Агро» - 44,0 тысяч тонн (район Байтерек); - ТОО «Переметнинский элеватор» - 115,0 тысяч тонн (район Байтерек); - ТОО «Таскала-дән» - 48,4 тысяч тонн (Таскалинский район); - ТОО «Яикское ХПП» - 40 тысяч тонн (Теректинский район); - ТОО «Шынгырлауское ХПП» - 70 тысяч тонн (Шынгырлауский район); - АО «Желаевский КХП» - 150 тысяч тонн (г. Уральск); - ТОО «Пойма астык» - 33 тысяч тонн (г. Уральск); - ТОО «Уральский КХП» - 14,4 тысяч тонн (г. Уральск). Общая емкость зернохранилищ составляет 514,8 тысяч тонн (в том числе складская – 186,4 тысяч тонн и элеваторная – 328,4 тысяч тонн). – Обследование ХПП и элеваторы на соответствие квалификационным требованиям завершено полностью. Все обследованные ХПП и элеваторы соответствуют квалификационным требованиям. Для качественного хранения овощей сельхозтоваропроизводители области используют современные оборудованные овощехранилища. Сегодня в области имеется 57 овощехранилищ вместимостью 42,1 тысяч тонн. В текущем году ТОО «Baystone «планирует завершить строительство овощехранилища емкостью четыре тысячи тонн и на собственные средства СПК «Рубежинский» ведет строительство овощехранилища емкостью четыре тысячи тонн, - сообщили в пресс-службе управления сельского хозяйства ЗКО.