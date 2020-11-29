Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 164 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, три случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 72 человека. - С 1 августа зарегистрировано 42 104 заболевших, случаев с летальным исходом - 443, всего выздоровели – 30 494 человека, - сообщили в МВК РК. Также в МВК пояснили, что за прошедшие сутки, 28 ноября, было зарегистрировано 826 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РК, 39 случаев пришлось на ЗКО. - Всего в стране подтверждено 130 865 случаев, из них 7994 в ЗКО, - отметили в МВК РК. - На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 12 651 человек, среди которых 895 детей. В стационарах находится – 3 392 пациент. 214 человек находятся в тяжелом состоянии, 32– крайней степени тяжести, 32 - на аппаратах ИВЛ.