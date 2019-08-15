14 августа в областном акимате состоялось заседание областной конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов из республиканского бюджета для претендентов из многодетных и получающих адресную социальную помощь на 2019-2020 учебный год. - За счет средств республиканского бюджета для многодетных семей и получающих адресную социальную помощь для подготовки специалистов с высшим образованием по различным группам образовательных программ на Западно-Казахстанскую область было выделено 100 грантов. 31 июля 2019 года, согласно протоколу заседания, областной конкурсной комиссией образовательные гранты были распределены среди трех высших учебных заведений: ЗКГУ имени Махамбета Утемисова - 35, ЗКАТУ имени Жангир хана - 30, ЗКГМУ имени Оспанова – 35, - рассказали в пресс-службе акимата ЗКО. Как стало известно, на получение образовательных грантов было подано 93 заявления. 65 претендентам из числа многодетных семей и получающих адресную социальную помощь выделены образовательные гранты. - По итогам заседания областной конкурсной комиссии было принято решение о перераспределении оставшихся 35 грантов на другие востребованные в регионе кадры, - заключили в пресс-службе. Отметим, что путем выделения образовательных грантов акиматом области решается проблема дефицита кадров. К примеру, в настоящее время по области нехватка специалистов ощущается в сфере здравохранения, требуются религиоведы, сельскохозяйственные специалисты и педагоги. Так, в 2017 году акиматом было выделено 160 грантов. Необходимо отметить, что выпускники, которые будут обучены за счет местного бюджета, после окончания должны будут работать в Западно-Казахстанской области. В прошлом году акиматом было выделено 100 образовательных грантов.