Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, полицейские задержали ранее неоднократно судимого 23-летнего жителя города, который совершал кражи автомашин на территории Уральска. – За два дня он совершил кражу двух иномарок - «Toyota Runner» и «Mercedes Benz 124» - и продал их в пункт приема металла. От продажи авто он выручил 190 тысяч тенге. Похищенные автомашины изъяты. Кроме того выяснилось, что он в апреле он совершил угон автомашины «ВАЗ -21099», принадлежащей жительнице г.Уральск. В отношении задержанного начато досудебное расследование по ч.1 ст.188 УК РК "Кража" и по ч.1 ст.200 УК РК "Угон", - рассказали в пресс-службе полиции. Также в полиции отметили, что все потерпевшие являются представительницами слабого пола. В данный момент проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.