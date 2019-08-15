Об этом сообщил руководитель городского отдела строительства Айбек Жалелов. В настоящее время проект находится на стадии разработки. - Надземные пешеходные переходы будут расположены по улице Баймуханова (мкр. Привокзальный), на площади Махамбета и Исатая и в районе музыкального колледжа имени Д. Нурпеисовой. Надо сказать, что переходы дополнительно оснастят подъемными устройствами для людей с ограниченными возможностями, - рассказал Айбек Жалелов.