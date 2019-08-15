Полицейская "Нива" с бортовым номером 1416 врезалась в столб уличной опоры освещения рядом с ТД "Мечта" по ул. С.Датова. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что сейчас проводится служебная проверка. - 15 августа в 02:40 по ул.С.Датова в южном направлении, напротив ТД "Мечта" сотрудник полиции, управляя служебной автомашиной, не справившись с рулевым управлением, врезался в световую опору. В результате ДТП никто не пострадал. Проводится служебная проверка, - рассказали в пресс-службе. В ТОО "Жайык жарыгы" отметили, что опору придется менять.