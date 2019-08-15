Церемония их открытия состоялась в районном историко-культурном музее. Также на мероприятии были презентованы отреставрированные ханские печати ханов Букея и Жангира. Уникальный колодец Жангир хана, был засыпан после его смерти. Через полтора века ученые восстановили находку. А место его определили по топографическим картам того периода. - Первый ханский колодец был готов к использованию еще 6 июля этого года. Сегодня мы передаем в использование второй. Оба колодца были вырыты по стариной технологии. Была проделана большая работа по их восстановлению. В течение года я приезжала в Бокейординский район, работала с архивами, беседовала с местными аксакалами, - рассказывает профессор Казахского Национального университета имени Аль-Фараби Таттыгуль Каратаева. Создание колодца ученые датируют началом 19 века, раскопки о многом рассказали ученым. Например, как в старину делали колодцы и добывали воду. Из пробы было установлено, что в этой живительной влаге содержится большое количество полезных минералов, такие как калий, магний, серебро. - Восстановленные колодцы - это поистине радостное и историческое событие. Работа ученых оправдала все наши ожидания. Ханские колодцы станут настоящими достопримечательностями музея и нашего села. Ведь там по настоящему полезная и богатая минералами вода, - говорит житель села Ахметкерей Салаватулы. На торжественной церемонии Таттигуль Каратаевой за научно-исследовательскую работу, было вручено благодарственное письмо от имени акима района. Так же собравшихся местных жителей и гостей мероприятия ознакомили с отреставрированными личными печатями ханов Жангира, Бокея и Шигай султана. В завершение мероприятия состоялось подписание договора о дальнейшем сотрудничестве с районным музеем и университетом им. Аль-Фараби.