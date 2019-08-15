Ранее жители жаловались, что в этом районе невозможно перейти дорогу по ул. Есенжанова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе акима Уральска сообщили, что по поручению акима города Абата Шыныбекова было дано поручение обеспечить для горожан безопасный переход через дорогу в этом районе. - Аким города во время объезда лично ознакомился с проблемой жителей этого района. На самом деле, переходить дорогу в этом месте не безопасно. Было решено установить пешеходный переход. Была нанесена разметка. Теперь жители этого района могут без проблем пересекать дорогу по "зебре", - пояснили в пресс-службе акима города. Напомним, жители района Нефтебазы пожаловались, что из-за ремонта путепровода в районе Нефтебазы возникла неорганизованная автобусная остановка. Выйдя из автобуса, люди переходят улицу Есенжанова на свой страх и риск. Никаких знаков для перехода дороги там не установлено.