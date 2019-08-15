Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них

Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения

Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем

Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций

Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров