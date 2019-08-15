В специализированном межрайонном уголовном суде начались прения сторон по делу о незаконной транспортировке нефтепродуктов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Кайрат Намазбаев
По словам государственного обвинителя Кайыржана Кайыргалиева, вина подсудимых полностью доказана в ходе судебного следствия.
– На протяжении нескольких месяцев мы рассматривали это дело. Казалось бы, действие подсудимых не представляет общественную опасность для окружающих, они никого не лишали жизни, не причиняли тяжких телесных повреждений, не нарушали общественный порядок. Но из-за своих корыстных побуждений они все же оказались на скамье подсудимых. Несмотря на то, что некоторые из подсудимых ранее были судимы, они не прекратили свою преступную деятельность, организовали поставку битума из России в Казахстан, легализовали его через предприятия для дальнейшей реализации третьим юридическим лицам. Битум завозился без документов, которые могли бы подтвердить законность его происхождения, - заявил прокурор.
Кроме этого, Кайыржан Кайыргалиев попросил суд вынести частное постановление в адрес трех допрошенных свидетелей, которые, по его мнению, дали суду ложные показания.
– Свидетель Гульнар Карткужакова изменила свои показания, которые давала на стадии досудебного расследования. Целью этому является облегчить либо увести от уголовной ответственности бывшего работодателя Кайрата Намазбаева. Прошу суд отнестись критически к её показаниям. Она дала суду присягу и была предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Прошу суд вынести в адрес Карткужаковой частное постановление и направить его в управление полиции города Уральск для регистрации в ЕРДР и проведения досудебного расследования. Также прошу вынести частное постановление в адрес свидетеля Сагатаева, который тоже дал суду ложные показания. Он является близким другом Жандоса Каирбаева и своим поступком хочет облегчить ему наказание. Свидетель Юлия Кучерова своими ложными показаниями тоже пытается ввести суд в заблуждение, в адрес нее прошу тоже вынести частное постановление для привлечения её к ответственности, - зачитал государственный обвинитель.
Прокурор попросил суд признать виновными всех шестерых подсудимых и назначить им наказания в виде реального лишения свободы.
– Прошу суд признать Кайрата Намазбаева виновным в совершении преступления предусмотренного статьями 264 УК РК "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них
", 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения
", 218 УК РК "Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем
" и назначит ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в УИС максимальной безопасности. Жандоса Каирбаева также признать виновным и назначит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, Тимуру Калиеву - 14 лет, Айбеку Балтурманову 15 лет, Нурлану Кенженову - 14 лет. Бакытжана Жакатаева признать виновным в совершении преступлений по статьям 245 УК РК "Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций
", 216 УК РК "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров
" и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в УИС средней безопасности, - заявил Кайыржан Кайыргалиев.
Между тем, Кайрат Намазбаев, которого следствие считает организатором преступной группы заявил, что не согласен с версией обвинения и считает, что доказательства не нашли своего подтверждения.
– Я - законопослушный гражданин, никогда не нарушал уголовный кодекс, не совершал преступлений. Обвинение построено на догадках и предположениях, а показания свидетелей выбивались путем давления, угроз и интенсивных психологических пыток. Я - предприниматель с высшим экономическим образованием, создал свое ТОО в 2010 году и занимался реализацией различных товаров и оказанием услуг, таких как транспортные, изготовление асфальта, рекультивация дорог. Деятельность моей фирмы никогда не зависела от битума, я никогда никого не привлекал в деятельность ТОО для реализации битума. В бюджет страны я оплатил налоги в размере около 50 млн тенге, хотя следствие утаило этот факт от суда. Доводы прокурора ничем не обоснованы и не подтверждены. Все сделки по приобретению битума были в письменной форме и судом не признаны недействительными. Кроме этого, было много фальсификации доказательств, обыск проводился без понятых. Прошу суд меня оправдать и прекратить уголовное преследование в отношении меня, - рассказал Кайрат Намазбаев.
Напомним,
в специализированном межрайонном уголовном суде судья Кайрат Чалкаров рассматривал дело шести казахстанцев, которые обвиняются по части 4 статьи 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения". Подсудимые Кайрат Намазбаев и Тимур Калиев во время прений сторон заявили, что не согласны
с выводами обвинения и просили суд оправдать их. 29 января они были осуждены и приговорены
к различным срокам - от 5 до 10 лет. 23 апреля апелляционная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда рассмотрела дело и выявила существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства. В связи с этим обвинительный приговор суда первой инстанции был отменен
