На этой земле родился один из самых славных героев казахского народа Сырым батыр. До сегодняшнего дня здесь остаётся много памятников древности и исторических мест. В рамках акции в честь великих личностей степи, внесших большой вклад в развитие страны, члены экспедиции посетили музей участников освободительного движения Алаш, ознакомились с историческими экспонатами. - Нас объединила организация «Шабыт», собрала всю молодежь. В таком прекрасном месте, где совершалась история, где принимались важные решения. Нам очень интересно быть причастными к этому, - говорит участница экспедиции Алина Ибраева. Также участники экспедиции посетили Жетикольский сельский округ и два места, которые местные жители издревле называют «Сарықұм», «Айдарсор». Правнук Сырым батыра Омар поклонился памятнику и прочёл молитву. Во время экспедиции студенты узнали много новой и интересной информации о том, какой видел свою страну Сырым батыр, о его рассуждениях, призывах к народу. - Ученики и студенты вузов Уральска приехали в Сырымской район. Здесь они ознакомились с историей района. Задавали много разных вопросов. Это было познавательное путешествие. В дальнейшем такие экспедиции ещё будут проводиться, - пообещал младший специалист ресурсного центра по работе с молодёжью Сырымского района Мархат Кумарова. Эти исторические события произвели на участников экспедиции, и это было главной её целью, отмечает председатель общественного объединения «Шабыт». Молодое поколение должно знать свою историю, чтить культуру и традиции своего народа.