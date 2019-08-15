Зарплаты в стране выросли на 15%, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно сообщению сайта finprom.kz, во втором квартале текущего года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 186,5 тысячи тенге, увеличившись на 14,6% за год. При этом реальное увеличение заработной платы (рост покупательской способности с учётом инфляции) составило 8,9%. Это максимальный показатель в последние годы. С начала текущего года в 1,5 раза повышена минимальная заработная плата, а также снижена в 10 раз налоговая нагрузка для работников с низкой зарплатой. С 1 июня 2019 года повышена зарплата отдельных работников бюджетной сферы — до 30%. На сегодня более чем 1,1 млн низкооплачиваемых работников получили прибавку к заработной плате в среднем на 31%. Комитетом по статистике министерства Национальной экономики был проведён опрос по качеству жизни населения. По результатам выборочного обследования домашних хозяйств 60% респондентов (по субъективной оценке) удовлетворены своей жизнью в целом, при этом в сельской местности удовлетворённых значительно больше (69,3%), чем в городской (54,4%). Мужчин, удовлетворённых своей жизнью, больше, чем женщин — 61,8% и 58,5% соответственно. По сравнению с аналогичным обследованием предыдущего года, уровень удовлетворённости жизнью респондентов значительно увеличился (в 2018 году — 56,6%). По уровню материального обеспечения (достатка) 68,8% респондентов отнесли себя к среднему уровню обеспеченности, 0,4% респондентов указали низкий уровень обеспеченности, и лишь 0,3% респондентов отнесли себя к высокому уровню обеспеченности. В региональном разрезе наибольшая среднемесячная заработная плата традиционно приходится на Атыраускую область: 325 тысяч тенге во втором квартале 2019 года (годом ранее — 291 тысяч тенге). В первую тройку также вошли Мангистауская область (290 тысяч тенге) и город Нур-Султан (288 тысяч тенге). Замыкают ТОП-5 по размеру среднемесячной заработной платы Алматы и Западно-Казахстанская область — 227 тысяч и 182 тысячи тенге соответственно. Стоит отметить, что только в 4 регионах среднемесячная заработная плата превышает среднереспубликанское значение. Это Атырауская и Мангистауская области, а также города Нур-Султан и Алматы. Наименьшая заработная плата наблюдается в Жамбылской (126 тысяч тенге), Туркестанской (128 тысяч тенге) и Северо-Казахстанской (130 тысяч тенге) областях. Наибольшие зарплаты получают работники финансовой и страховой сферы: 458 тысяч тенге. В отрасли горнодобывающей промышленности и разработки карьеров среднемесячная зарплата равна 387 тысячам тенге. Замыкает тройку отраслей с наибольшей заработной платой профессиональная, научная и техническая деятельность: 315 тысяч тенге.