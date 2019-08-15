Такая оплата будет в случае, если жители расплачиваются в автобусе наличными, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Такое сообщение появилось на официальной странице акимата города Уральск в Facebook. - Информируем вас о том, что с 1 сентября 2019 года в общественном транспорте Атырау будет действовать дифференцированный (двойной) тариф. При безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо посредством электронной проездной карты стоимость проезда будет составлять 80 тенге, - написано в соцсети. Напомним, в феврале аким Атырауской области Нурлан Ногаев во время отчетной встречи с населением. По его словам, безналичная оплата нужна, чтобы сделать прозрачными доходы компаний-перевозчиков, а также вести учет пассажиропотока в общественном транспорте. Для этого мы сейчас устанавливаем валидаторы.    