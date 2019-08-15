Иллюстративное фото из архива "МГ" Строительство новых фонтанов и реконструкция старых запланированы в шести точках города. Четыре фонтана на площади им. К. Смагулова, два - на площади им. Курмангазы, один фонтан - в парке «Победы», один фонтан​ перед домом культуры «Курмангазы» и еще один - по​улице А. Кунанбаева в микрорайоне Балыкшы. Кроме этого, одна из подрядных компаний в качестве подарка жителям нефтяной столицы вызвалась за свой счет установить фонтан​ перед ​гостиницей «Ак Жайык». - Работы по строительству фонтанов разделены на два этапа. Все работы продлятся как минимум два года. В то же время на площади Исатая и Махамбета будет установлено 12 фонтанов, - рассказал руководитель городского отдела строительства Айбек Жалелов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.