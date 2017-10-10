Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в МПС ДВД ЗКО, сотрудниками дорожно-патрульной полиции МПС ДВД ЗКО на трассе Самара – Шымкент возле п. Жымпиты была остановлена автомашина «Тойота Прадо» за нарушение ПДД. - Автомобиль, за рулем которого находился 37-летний житель Кызылординской области и 25-летний пассажир, направлялся со стороны города Актобе. При проверке документов водитель стал заметно нервничать, что вызвало подозрение у полицейских. В ходе осмотра транспортного средства в переднем бампере была обнаружена и изъята высушенная марихуана общим весом 6,980 килограмма, - отметили в МПС ДВД ЗКО. Стоит отметить, что водитель автомобиля находился в состоянии наркотического опьянения. По данному факту был составлен административный протокол, согласно статье 608 КоАП РК -"Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения". В МПС ДВД ЗКО пояснили, что в настоящее время задержанные лица водворены в изолятор временного содержания УВД г.Уральска по подозрению в совершении преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297 УК РК - "".