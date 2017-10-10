Девушка исколесила уже 7 городов Казахстана - и вот уже вторую неделю находится в Алматы. Резкая смена климата и долгий продолжительный путь сказались на здоровье - обычная простуда дала некоторые осложнения на истощенный организм путешественницы из Атырау. - Пришлось немного задержаться в Алматы из-за состояния здоровья, пока намерена вылечиться до конца, а потом уже вернуться на родину. Пока не знаю, через какие города будет пролегать мой путь, но скорее всего, выберу уже транспортное сообщение, - рассказала Акмарал. Путешествие жительницы Атырау пролегало через Актюбинскую область до Восточного Казахстана. Часть пути девушка передвигалась на велосипеде, другую часть - автостопом. Ночевала в палатке под открытым небом, иногда домой приглашали добрые люди. - Для меня не принципиально было передвижение на велосипеде. Если в регионе, где я проезжаю, есть красивые места, которые стоит посетить и посмотреть, и если они не по дороге, то я еду автостопом. Потом возвращаюсь обратно и еду дальше, в другой соседний регион. Моя основная цель - увидеть Восточный Казахстан, так как я там никогда не была, - поделилась Акмарал. - Например, из Астаны до Павлодара я ехала на электричке, потому что насытилась этими видами желтой степи и бесконечной равнины. В Усть-Каменногорск девушка доехала на фуре, так как местность пошла неровная, пришлось пересесть с байка на более удобный вид транспорта. По словам путешественницы, красоты Восточно-Казахстанской области очень ее впечатлили, даже национальные парки в Караганде и Павлодаре не смогли покорить сердце так, как это случилось в ВКО. - Я влюбилась в Восточный Казахстан, для меня эта природа показалась сплошным безумием, здесь есть все - и реки, и леса, и горы. Такого я не увидела ни в Каркалинском парке, ни в Баянауле. Всю эту красоту я, конечно, запечатлела на телефон, так как не стала покупать дорогой профессиональный фотоаппарат, - рассказала девушка. Путешествие теперь уже экс-переводчицы из Атырау немного затянулось. Оказалось, что в Астане Акмарал перенесла отравление, в Костанае также были проблемы со здоровьем, время пребывания в пути растянулось еще на 2 недели. В Алматы и вовсе без вмешательства врачей не обошлось. Пока же девушка планирует вернуться домой в Атырау, где будет строить дальнейшие планы по покорению Казахстана на велосипеде. Об устройстве работу, как призналась Акмарал, она пока и не думает.