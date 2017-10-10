Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам первого заместителя начальника УВД г. Уральск Нурлана БИСЕНОВА, молодая девушка брала с потенциальных покупательниц предоплату, но никакого товара взамен не отдавала. - Елена, таким именем она представлялась свои клиентам, жительница Зеленовского района выкладывала на своей странице в соцсетях фотографии детской одежды и собирала заказы и предоплату с клиентов. Также у нее в WhatsApp была создана группа "Совместные закупки", где также принимались заказы от жительниц Уральска. Затем она говорила, что в определенный день будет в городе и раздаст всем одежду, которую заказывали. Все денежные средства переводились на киви-кошелек. В итоге девушка никаких закупок не производила, а тратила деньги на свои личные нужды, - пояснил Нурлан БИСЕНОВ. - Перечисленные суммы у всех 25 потерпевших разные - от 4 тысяч до 25 тысяч тенге. 9 октября девушка была задержана и водворена в ИВС. По факту возбуждено уголовное дело по статье 190 ч. 2 УК РК - "Мошенничество". Всех, кто пострадал от рук данной мошенницы, полицейские просят обратиться в УВД г. Уральск.