Мост в парке культуры и отдыха начали строить в далеком 2011 году и сдали в 2015 году. В этот же год начались работы по освоению правого берега реки Чаган. Там были построены велодорожки - для взрослых длина велодорожки составляет 2700 метров, а для детей - 400 метров. Однако уже сейчас горожане отмечают, что плитка с основания моста отваливается. В городском отделе строительства заявили, что подрядчик отремонтирует все за свой счет. - Стройматериалы уже закуплены и подрядчик ТОО "АзияТехСтрой" отремонтирует фасад моста, - заявили в отделе строительства.