сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным ведомства, проверку в нефтесервисной компании провели еще в мае 2016 года. Экологи выявили отсутствие разрешения на эмиссию и превышение предельно допустимого уровня выбросов. Проверяющие вынесли предписание о возмещении товариществом ущерба от загрязнения атмосферного воздуха. Но не согласившись с результатами проверки, сервисная компания оспорила предписание в судебном порядке. Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области признал требования экологов незаконными. - В целях защиты интересов государства прокуратура области внесла кассационный протест в генеральную прокуратуру. По протесту генерального прокурора состоявшиеся судебные акты отменены, исковое заявление экологов о возмещении ущерба удовлетворено, в иске ТОО отказано. Таким образом, прокуратура Мангистауской области предотвратила потери государственного бюджета на сумму 53 миллиона тенге-, - отметили в пресс-службе прокуратуры Мангистау.