Иллюстративное фото с сайта www.cheboksary.ru Инцидент произошел в ночь на 10 октября в 3.30 в районе поселка Дамба. Пограничным нарядом было замечено движение по реке Урал трех малых плавсредств типа байда без габаритных сигнальных огней, несмотря на то, что передвижение по реке в ночное время суток категорически запрещено. - Как только байды подплыли к берегу, к ним подъехали неизвестные на мотоцикле и нескольких автомобилях. В этот момент началась перегрузка мешков с рыбой на транспортные средства. Двое военнослужащих попытались задержать задержать лиц, находившихся в байдах, водителя мотоцикла и груз, - сообщил военный прокурор западного гарнизона Жанболат АЕКЕНОВ. Со слов пограничников, в люльку мотоцикла успели разгрузить несколько мешков рыбы осетровых пород в большом количестве. В это время к месту задержания прибыло около 30 неизвестных лиц, которые, угрожая физической расправой, требовали отпустить задержанных. - Тогда офицеру пришлось сделать несколько выстрелов в воздух из штатного оружия, чтобы предотвратить нападение, в ответ на это группа неизвестных лиц стала избивать офицера. Офицер произвел несколько выстрелов в землю. После чего, видимо, спугнул нападавших, которые в одночасье ушли по реке на байдах, а мотоцикл скрылся в неизвестном направлении, - пояснил Жанболат АЕКЕНОВ. По данным ДВД Атырауской области, начато досудебное расследование, одновременно военно-следственным управлением проверяется законность применения оружия военнослужащим. Как выяснилось позже, примерно через час после указанных событий в травмпункт Атырауской областной больницы обратился местный житель с касательным ранением ноги. - В настоящий момент устанавливается личность мужчины и его причастность к ночным событиям, - заключил военный прокурор.