Вечером 8 октября в Аксае по улице Железнодорожная, возле кафе «Прага», произошла драка, в которой пострадал 30-летний мужчина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кадр с видео Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО,  потерпевший после ранения осколком стекла был госпитализирован в ЦРБ Аксая. - Полицейские задержали  мужчину, который нанес удар осколком гражданину Айжумашеву. Потерпевший был доставлен в больницу со множественными колото-резанными ранами обеих ягодиц и голени слева. Состояние его стабильное и назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. Также в ДВД ЗКО отметили, что драка между парнями на дороге началась из-за словесного конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело статье 293 УК РК - "Хулиганство". Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором видно как группа парней избивают одного мужчину. Позже его заталкивают в машину и увозят в неизвестном направлении.