Незако

нная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений

В автомобиле находились двое инспекторов государственного природного резервата "Акжайык". Со слов задержанных, рыбу они раздобыли путем траления сетей на реке Урал. - При этом они предъявили сотрудникам полиции протокол, заполненный вручную на обычном листке бумаги, а не на номерном бланке, какие-либо доказательства в фото- и видеоформате отсутствовали, что еще раз поставило под сомнение правдивость их слов, - сообщил начальник отдела по борьбе с посягательствами на природные ресурсы Серик ЖАНЗАКОВ. По данному факту сотрудниками ДВД Атырауской области начато досудебное расследование по ст. 335 УК РК – «».