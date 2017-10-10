Как рассказал очевидец Асхат УТЕШЕВ, он ехал мимо девятиэтажки по улице Сырыма Датова и заметил, как горит квартира на 8 этаже. По его словам, сотрудники МПС ДВД ЗКО тушили пожар ведрами и тазиками из-за отсутствия соединительных шлангов у пожарных. - Я припарковался и побежал тушить пожар. Мы набирали воду в соседней квартире. Затем с балкона тушили ее с сотрудниками полиции вёдрами и тазиками. После этого прибыли пожарные. Они поднялись на 8 этаж, но выяснилось, что у них не оказалось соединительных шлангов, более того, у них не было даже рации, чтобы попросить принести соединители. Время тянулось. Даже успела загореться соседняя квартира. Огромную благодарность хотел выразить сотрудникам полиции, они первые прибыли и начали эвакуацию жителей, - рассказал Асхат УТЕШЕВ. По словам участкового инспектора Биржана ЖАКИЕВА,они эвакуировали 20 взрослых и трое детей.Асхат Утешев