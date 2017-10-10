Парень снимал посуточно квартиры и сразу выкладывал объявление о сдаче этой же квартиры на длительный срок. Как рассказал первый заместитель начальника УВД г. Уральск Нурлан БИСЕНОВ, парень за месяц таким образом обманул пять человек. - Первый случай мошенничества произошел в августе. Потом парень снял еще несколько квартир и пересдал их. Свои документы в залог арендодателю он не отдавал. В некоторых случаях доплачивал или искал какие-нибудь еще подходы к хозяевам квартир. Затем выкладывал в интернете объявление о том, что на долгий срок сдается квартира. При этом в некоторых случаях брал деньги за несколько месяцев вперед, - сообщил Нурлан БИСЕНОВ. - Стоимость аренды составляла 50-60 тысяч тенге в месяц. Квартиры были одно- и двухкомнатные чаще всего в центре. Сейчас парень находится в ИВС. На утро, когда хозяева приходили забирать ключи от квартиры, то видели как незнакомые люди перевозят свои вещи в их квартиру. Всего с заявлениями в полицию по данному факту обратились пять человек.