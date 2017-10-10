Автозаправочная станция "Москвичи" продает бензин марки АИ-92 по 155 тенге, а в Бокейординском районе - по 200 тенге за литр, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий ЗКО Марат ОСПАНОВ рассказал, что автозаправочная станция повысила цену, злоупотребляя своим доминирующим положением. - В настоящее время поставщику уже отправлено письмо, чтобы необоснованная цена была снижена. Это предписание он должен выполнить в течение 10 дней и потом в трехдневный срок отчитаться об исполнении наших требований, - пояснил Оспанов. Также руководитель ДАРЕМ напомнил, что цены на топливо в РК перестали регулировать в августе 2015 года и теперь ценообразование зависит от закупочной цены и положения на торговом рынке. Стоит отметить, что 9 октября жители поселка Сайхин обратились в "МГ" и рассказали, что вынуждены покупать "золотой" бензин марки АИ-92 и АИ-95 по 200 тенге за литр.  