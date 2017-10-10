В ближайшее время на территории Казталовского района намечено построить три новых водохранилища. В этом году завершается третий этап реконструкции Кирово-Чижинского канала. На первом этапе было отремонтировано 55 км, на втором 75 км, третий этап включает реконструкцию еще 49 км. - Также мы планируем для обеспечения водой реки Большой Узень построить новое водохранилище вблизи села Жалпактал. Для обеспечения реки Малый Узень будут строиться два водохранилища вблизи сел Сексенбай и Жулдуз. Они будут накапливать талую воду , - заявил аким Казталовского района ЗКО Абат Шыныбеков. Также аким Казталовского района заявил, что сейчас проводятся работы по обеспечению чистой питьевой водой 13 населенных пунктов. - На реализацию программы «Ак булак» выделено 2,3 млрд тенге. Три проекта являются переходящими, четыре будут завершены в этом году. Будет освоено порядка 1,1 млрд тенге на эти цели, - отметил Абат Шыныбеков. Стоит отметить, что ежегодно область закупает в РФ около 30 млн кубометров воды.