Как сообщил Мурат МУКАЕВ, в городе активно ведется работа по строительству спортивных объектов. - В городе начато строительство 20 спортивных дворов. Они включают в себя современные хоккейные коробки, их можно переформатировать в отдельные футбольные поля. Рядом будут поставлены уличные тренажеры и детские площадки. Только на 10 спортплощадок из городского бюджета было выделено 353 миллиона тенге и дополнительно 350 миллионов тенге на 7 спортивных площадок по линии «Самрук Казына Траст», а также будут сделаны три площадки для занятий воркаутом. В дальнейшем на каждую из них планируем установить видеокамеры наблюдения, будет охрана, затем передадим их соответствующим организациям. К примеру, спортплощадка в школе №13 будет передана на баланс гороно, а дворовые на баланс ЖКХ. На следующий год уже имеется на ПСД 22 спортивных объектов. Надо отметить, мы обеспечим около 15 тысяч граждан спортивными объектами, - пояснил Мурат МУКАЕВ. Кроме того, градоначальник отметил, что в этом году проделана колоссальная работа по замене и капитальному ремонту дорог. - Если в прошлом году 23 километра дороги было сделано на сумму 2,3 миллиарда тенге, то в этом году 73 километра дорог на сумму 8,1 миллиарда тенге. Работа началась в мае, дорожники трудятся в три смены. Ремонт 55 улиц из 67 закончен. Осталось завершить строительство на 6 улицах и еще шесть улиц - это переходящие объекты на следующий год, - поведал аким города. Мурат МУКАЕВ отметил, что на магистральных улицах города асфальт кладут новым методом. - Основное преимущество нового асфальта - он на 70 % состоит из щебня. Это увеличивает срок его гарантии до 10 лет. Кроме того, в городе сделаны 40 км тротуаров, остаточные работы завершат до конца октября, - поведал градоначальник. Со слов Мурата МУКАЕВА, в городе 386 дворов из них 109 требовали капитально ремонта. - В этом году был запланирован ремонт 20 дворов, завершить ремонт планируется до конца октября. В следующем году работа будет продолжена, - рассказал аким города.