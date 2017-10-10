Фото из архива "МГ" Самолет авиакомпании AIR CONTROL совершил аварийную посадку в аэропорту Уральска в 19.56. - Самолет компании AIR CONTROL, выполнявший облет навигационных систем взлетно-посадочной полосы аэропорта Уральск произвел посадку в 19.56 без шасси, пострадавших нет, - говорится в сообщении КГА. По их информации, на борту находились 3 человека. По словам директора уральского аэропорта Хайретдина РАСКАЛИЕВА, вынужденную посадку самолет совершил из-за попадания птицы в лобовое стекло. - Все в крови, будет проходить расследование, - заявил Хайретдин РАСКАЛИЕВ. Также стало известно, что аэропорт закрыт до 12 часов ночи. Пассажирам, находящимся в здании официально об отмене рейсов не говорили. Они ожидают вылета.