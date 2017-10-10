Глава авиакомпании Air Control Халиль Сейфулин прокомментировал посадку самолета без шасси в Уральске, передает корреспондент Today.kz Фото с сайта Today.kz - Там были опытные пилоты. По 16 тысяч полетных часов. Командир самолета, пилот-инструктор и оператор – он в салоне сидит. Выполняли работы по облету сигнального оборудования аэропорта в Уральске. Стаж по 40 лет. Командир Александр Бунеев, пилот–инструктор Анатолий Киселев, - сказал Сейфулин. Он также сообщил, что создана комиссию Комитета гражданской авиации МИР РК. - Завтра утром (11 октября - прим. автора) начнут разбираться, естественно, с нашим участием. Головной офис нашей компании в Алматы, а самолет находился там (в Уральске – Прим. автора) по программе аэронавигации – облет сигнальных и агротехнических средств аэропорта, - отметил президент Air Control. Он добавил, что не может пока рассказать о причинах происшествия. - Все живы и здоровы. Внутреннее расследование будет. Это авиационное происшествие и расследовать будем, - резюмировал Сейфулин. Напомним, сегодня вечером в аэропорту Уральска экстренную посадку совершил самолет компании Air Control. На борту находились три члена экипажа, никто из них не пострадал.