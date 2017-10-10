Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. По словам пресс-секретаря, в 19.00 на телефон «101» поступила информация от диспетчера аэропорта, что в 18.56 в международном аэропорту г. Уральска самолет марки Вeechcraft-350 авиакомпании "Air Control" произвел посадку с убранными шасси. - Судно в 15.27 вылетело для облета радиотехнических средств аэропорта. На борту находились 3 человека - 2 командира и 1 техник. Возгораний самолета, жертв и пострадавших нет. В результате происшествия произошли задержки пассажирских авиарейсов сообщением Уральск-Актау. С 19.45 рейс перенесен на 00-40. Рейс сообщением Алматы - Уральск с 19.30 перенесен на 21.20 этого же дня, - сообщили в пресс-службе ведомства. На место происшествие выезжали 3 человека личного состава и 2 единицы техники ДЧС ЗКО, 16 человек личного состава и 4 единицы техники ГУ «СП и АСР» ДЧС, 4 человека и 1 единица техники ГУ «ОСО» ДЧС, 8 человек и 2 единицы техники ПЧ аэропорта.  