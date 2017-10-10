Об этом сообщил директор уральского аэропорта Хайретдин РАСКАЛИЕВ. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора, аэропорт в данный момент - 23.40 - работает. - Сейчас начнем принимать рейсы. Взлетно-посадочная полоса не повреждена. Почистили, убрали, все нормально, - сообщил Хайретдин РАСКАЛИЕВ. Напомним, сегодня вечером в аэропорту Уральска экстренную посадку совершил самолет компании Air Control. На борту находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. Позже стало известно, что из-за сложившейся ситуации было задержано два рейса.