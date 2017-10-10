сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта infosmi.net По данным пресс-службы ДВД Мангистауской области, сотрудники Бейнеуского РОВД и УБН ДВД Мангистауской области был произведен обыск в дом жителя села Бейнеу 1976 года рождения. При осмотре дома обнаружена 5-литровая бутылка с травой зеленого цвета со специфическим запахом, полиэтиленовые 50-килограммовые пакеты с травой зеленого цвета и электронные весы. Во дворе жилого дома также обнаружены и изъяты три 5-литровые бутылки, и три литровые бутылки с травой зеленого цвета со специфическим запахом, похожая на марихуану. В одной из комнат у жителя Бейнеу обнаружено и изъято незарегистрированное двуствольное нарезное ружье калибра 5,6 мм и гладкоствольное ружье 28 калибра. - По результатам судебно-химической экспертизы выяснилось, что полученное наркотическое средство является марихуаной, составляющая весом 7 килограммов 251,23 грамма и гашишем весом 570,46 грамма. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. В отношении задержанного ведется досудебное расследование по части 4 ст. 296 УК РК - "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта" и ч. 3 ст. 287 УК РК - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сообщили в ДВД Мангистауской области. Также полицейскими Бейнеуского РОВД в ходе проведения ОПМ «Паутина» был задержан еще один житель Бейнеу 1992 года рождения, в машине у которого обнаружены несколько пакетов с травой. При осмотре дома задержанного полицейские также обнаружили траву зеленого цвета со специфическим запахом, похожим на марихуану. - По результатам судебно-химической экспертизы была установлена марихуана с общим весом 490,35 грамма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 296 части 2 и проводятся следственные мероприятия,- сообщили в ведомстве.