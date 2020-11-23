Ребенок заболел 11 ноября, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как сообщил замруководителя управления здравоохранения Актюбинской области Бекболат Избасаров, на сегодня в области получают лечение от пневмонии 44 больных, 33 из них в областном центре, 11 в районах. Два пациента в реанимации. 9-летний ребенок умер. Как выяснилось, это житель райцентра Хромтау. По словам врачей, он заболел 11 ноября, жаловался на боли в животе, у него была рвота. Ребенок обращался в районную больницу, получал лечение. 16 ноября его привезли в областную детскую больницу, оттуда направили в инфекционный стационар. При дообследовании у ребенка выявили пневмонию. - К сожалению, спасти его не удалось. ПЦР –анализ на коронаврусную инфекцию у него был отрицательным, - сказал Бекболат Избасаров. - С указанным случаем разбирается комиссия. В последнее время в Актюбинской области среди детей все чаще выявляют коронавирусную инфекцию. На карантин закрыли Коргандызскую школу в Шалкарском районе, там заболел 7-классник. Всего в учреждениях образования, по данным облУО, у 18 человек выявили COVID-19. Один из них школьник, 10 педагоги, трое технические работники, 4 воспитанника детских садов. На карантин закрыты 3 детских сада, все они в Актобе. Заболевшим детям по 3,5-4 года. Фарида ШАРИП