Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 23 ноября, премьер-министр РК Аскар Мамин провел селекторное заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется практически во всех регионах Казахстана. Показатель репродуктивности вируса по республике составляет 1,07. Заполняемость инфекционных коек — 22%, реанимационных — 17%. В «красной зоне» находятся пять регионов: Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская области. В «желтой зоне» два региона: Западно-Казахстанская область и город Нур-Султан. Аскар Мамин поручил министерствам здравоохранения, индустрии совместно с акиматами завершить поставку медицинского оборудования и обеспечить полную укомплектованность реанимационных отделений инфекционных стационаров. Также он поручил обеспечить 100% готовность ведомственных больниц и госпиталей на случай ухудшения эпидемиологической ситуации. Министерствам внутренних дел, труда, образования, обороны совместно с акиматами поручено усилить контроль за соблюдением профилактических и противоэпидемических мероприятий в организованных коллективах. Министерству здравоохранения, акиматам дано поручение принять меры по обеспечению достоверности (ретестированию) лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. При этом в целях обеспечения прозрачности исследований до 1 декабря будет завершена интеграция лабораторий с единой информационной системой. Министерству здравоохранения поручено в недельный срок изменить порядок регулирования цен на антиковидные препараты в целях снижения предельной стоимости лекарств. Агентству по защите и развитию конкуренции дано поручение проводить анализ конъюнктуры цен на зарубежных фармацевтических рынках для недопущения завышения стоимости антиковидных препаратов в РК.